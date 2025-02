Ta walka " miała napisany scenariusz " już przed jej rozpoczęciem. To znaczy, o ile nie wydarzyłoby się nic nieoczywistego, a bardziej nawet sensacyjnego, dokładnie było wiadomo, jak zakończy się konfrontacja Damiana Knyby z Andrzejem Wawrzykiem . Pierwszy z pięściarzy jest na fali wznoszącej, potrzebuje coraz większych wyzwań, by w wieku 29 lat zacząć mierzyć się z będącymi wyzwaniem sportowym przeciwnikami.

Damian Knyba bezlitosny dla Andrzeja Wawrzyka. Wyzwał do walki kolejnych rodaków

Z kolei Andrzej Wawrzyk najlepsze ma już dawno za sobą . Pięściarz z Krakowa najlepszy był 9 lat temu i wcześniej, to znaczy wówczas znajdował się w swoich szczytowym momencie kariery. Był o włos od pojedynku z Deontayem Wilderem , ówczesnym mistrzem świata w wadze ciężkiej, ale wpadka Polaka na dopingu przekreśliła pojedynek życia. Później Wawrzyk walczył z innymi problemami, ale w życiu prywatnym.

Na ringu w hali Prudential Center, która kiedyś była domem Tomasza Adamka , a "Góral" pojawił się w roli gościa honorowego, przekonaliśmy się, dlaczego Knyba był "skazany" na wygraną. Pięściarz z Wudzyna pod Bydgoszczą od pierwszych sekund pierwszej rundy wyglądał na zawodnika, który jest w stanie ekspresowo zakończyć to starcie przed czasem.

Wawrzyk wiedział, co się święci, dlatego bazując jeszcze na przygotowaniu unikał wymiany ciosów. I pierwsze minuty skupił się na tym, by przede wszystkim nic nie wyłapać, a i tak promowany przez grupę Top Rank rodak zdążył go ukąsić. W drugiej odsłonie nokaut nieustannie wisiał w powietrzu, Knyba w jednej z akcji wyprowadził serię kilku ciosów, niemniej krakowianin nadal stał o własnych siłach, czyli swój cel realizował.