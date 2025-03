Kontuzja gwiazdora, kolejna duża walka odwołana. Jest już zastępca

"The Sun" jako naczelny wyspiarski tabloid nie ma wysokich notowań pod względem wiarygodności, ale to właśnie ten dziennik podał najświeższe informacje ws. odwołania walki Dillian Whyte - Joe Joyce, a także podał nazwisko zastępcy pierwszego z nich. Whyte doznał kontuzji palca i z miesięcznym wyprzedzeniem (pojedynek miał się odbyć 5 kwietnia) przekazał, że nie wyjdzie do ringu. Matchmakerzy i promotorzy mieli trochę więcej czasu, by uszykować zastępcę 36-latka. Gdy niecałe dwa tygodnie temu Daniel Dubois z powodu choroby wycofał się ze starcia z Josephem Parkerem, do pierwszego gongu pozostawało niewiele więcej niż 48 godzin.

