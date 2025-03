Mamy złoty medal, ale to jeszcze nie koniec. Polka ogłasza tuż po fantastycznym biegu

Anna Wielgosz kontrolowała niedzielny bieg od startu do mety . Objęła prowadzenie pod koniec drugiego okrążenia i nie pozwoliła się już wyprzedzić. Metę minęła jako pierwsza z czasem 2:02.09.

- Plan był taki, że muszę trzymać się przodu, najlepiej jak najbliżej. Nie ukrywałam, że mogę wyjść na prowadzenie po 200 metrach, ale wiedziałam, że jestem w stanie wytrzymać cierpliwie te dwieście metrów, zanim "wypalę" do przodu . I tak się stało! - dzieliła się wrażeniami z reporterem TVP Sport.

Anna Wielgosz mówi już o starcie w HMŚ. Zamierza złamać barierę dwóch minut

- Zaufanie jest bardzo duże - podkreśla Anna. - Właściwie jest największe z wszystkich lat, które już za mną. U poprzednich trenerów to zaufanie było ograniczone, bo wyobrażałam sobie, że moje przygotowania mogą wyglądać inaczej. Teraz mam więcej do powiedzenia. Zgadzamy się z mężem w tej kwestii w stu procentach .

- Trener, mąż, jest w stanie mi powiedzieć, co robimy na treningu, dlaczego, jak to ma wyglądać i jak mam się czuć. Mam być na ważny trening wypoczęta i mam go realizować ekstra, a nie zmęczona na siłę i później regenerować się dwa tygodnie zamiast trzech dni - dodaje Wielgosz.