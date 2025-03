Zwrot akcji ws. transferu. Bratanek legendy ma nowy klub

Bastian Pedersen ma dopiero 18 lat, a już zasłynął swoim mocnym charakterem i ofensywnym stylem jazdy. Na razie głównie w swojej ojczyźnie i w rywalizacji z juniorami, ale osoby z jego otoczenia mówią, że to tylko kwestia czasu, kiedy jego talent eksploduje.

Zwrot akcji ws. transferu Bastiana Pedersena

Bastian to syn Ronniego Pedersena, brata trzykrotnego mistrza świata Nickiego Pedersena, jednej z legend światowego żużla. Już na samym starcie mógł liczyć na szerokie wsparcie merytorycznie i sprzętowe. Niektórzy mówią wprost, że to drugi Nicki, bo nawet design ma podobny w barwach biało-niebieskich.

W Polsce do tej pory startował jedynie w Ekstralidze U24 w barwach klubu z Torunia. Kilkanaście tygodni temu istniała szansa na kontrakt Duńczyka z INNPRO ROW-em Rybnik, czyli tegorocznym beniaminkiem PGE Ekstraligi. Finalnie do niczego nie doszło. Klub wolał postawić na duet Kacper Pludra - Jesper Knudsen.

Wiemy już oficjalnie, że Pedersen trafi do OK Kolejarza Opole. Dzięki temu będzie mógł startować jednocześnie w Krajowej Ligi Żużlowej oraz w lidze U24. Młody zawodnik tylko i wyłącznie może na tym skorzystać z racji większej ilości jazdy, co pozwoli mu nabrać doświadczenia na polskich torach.