Wrzucił to zdjęcie Zełenskiego i przeszedł do ofensywy. "Król Cyganów" dał sygnał Trumpowi

W tej chwili nawet najtęższe umysły, od lat zajmujące się tematyką stosunków międzynarodowych, zachodzą w głowę, w co gra Donald Trump . To, że na spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu w pewnej chwili zaczął mówić o kartach, odbierając prezydentowi Ukrainy prawo grania w tej samej lidze na poziomie negocjacji pokoju, zapewne nie było przypadkowe.

Trump wierzy Władimirowi Putinowi , że ten będzie w stanie honorować zawieszenie broni i dotrzyma danego słowa, lecz inni - w tym Zełenski - bez twardych gwarancji uważają, że słowa zbrodniarza z Rosji są warte funta kłaków. Z drugiej strony Trump chce zrobić wielki biznes, zaprzęgając w to interesy Rosji, która chce wrócić do najważniejszego stołu, więc może te gigantyczne korzyści finansowe sprawią, że Putin w końcu czegoś dochowa. Gorsze, jeśli znów pokaże swoje najgorsze oblicze, a na nowy potężny obiekt pieniądza użyje do tego, by odbudować mocno okaleczoną armię na froncie i za jakiś czas, po erze Trumpa, Rosja uderzy ze zdwojoną mocą?