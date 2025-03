Dramat bramkarza Wisły Kraków. Koledzy ruszyli z pomocą

Kibice Wisły na spotkanie z Górnikiem przygotowywali się, jakby miał to być mecz rundy . Sprzedano grubo ponad 23 tys. biletów, a fani mieli nadzieję, że krakowianie spiszą się przynajmniej tak dobrze jak w poprzednich spotkaniach z Ruchem Chorzów i Arką Gdynia.

Stawka meczu jeszcze wzrosła, gdy okazało się, że wcześniej punkty pogubił Ruch oraz Polonia Warszawa, bo to oznaczało, że zwycięzca potyczki w Krakowie awansuje do strefy barażowej. To wszystko zamiast jednak napędzić wiślaków, długo ich paraliżowało.