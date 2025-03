Artur Gac, Interia: Wadim, wszystkim spadł ogromny kamień z serca, gdy miesiąc temu - po kilku dniach poszukiwań - napłynęły wieści o twoim odnalezieniu. Kilka dób było jednak bardzo nerwowych ... Co takiego się wydarzyło, że trzeba było podnieść alarm?

Wadim Konszewicz, pięściarz boksu olimpijskiego: - Tak naprawdę sam nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Niestety... Dlatego zbyt wielu informacji panu nie udzielę. Sam doszukuję się, co mogło się wydarzyć, ale nie wiadomo, co się zadziało. Trudno jest mi powiedzieć. Reklama

Gdybyś miał nazwać ten stan, w którym się znalazłeś, to było to co? Zanik pamięci?

- Właśnie nazwałbym to w ten sposób, zanikiem pamięci. Raczej nic poważnego się nie wydarzyło. Po odnalezieniu trafiłem do szpitala, gdzie nic nie stwierdzono.

Przeszedłeś dokładniejszą diagnostykę, włącznie z badaniami głowy?

- Wiele badań mi wykonano, chyba łącznie z rezonansem magnetycznym głowy. Raczej wszystko było sprawdzane, bo badania były poważne .

Kiedykolwiek wcześniej miałeś taki stan?

- To był pierwszy raz. Nie przypominam sobie, bym wcześniej miał taką utratę pamięci na kilka dni.

Z jednej strony świetnie, że badania nie wykazały niczego niepokojącego. Z drugiej strony też jest to chyba nie do końca komfortowe, że nie znasz przyczyny i człowiek może żyć w strachu, że to się powtórzy.

- Lekarze nic nie wykryli, żadnego urazu, dlatego ja się nie obawiam. Ja wiem, czy jest czego się bać?

A nie usłyszałeś od specjalistów, iż w związku z tym, że masz dopiero 19 lat, powinieneś dla swojego dobra przestać uprawiać boks? Reklama

- Takiej informacji nie otrzymałem, że nie nadaję się do tego sportu i miałbym skończyć z boksem. A skoro nie mam takiego komunikatu, to znaczy, że jest zielone światło, abym mógł dalej trenować. Nikt mnie dotąd w żaden sposób nie wykluczył.

- Tak naprawdę pamiętam, jak dotarłem do Krakowa, a następnie wiem, że wsiadłem w pociąg. Początkowo jeszcze byłem w kontakcie z rodziną, a później nie wiem, co się stało. Dalej już mam pustkę w głowie. Oni też nie wiedzą. Próbowali się ze mną kontaktować, ale z mojej strony nie było żadnej odpowiedzi ~ Wadim Konszewicz

Zaginąłeś po zgrupowaniu kadry seniorów w Zakopanem . Twoja rodzina sugerowała, że mogłeś tam nabawić się urazu, który wywołał zanik pamięci. Słysząc to denerwował się trener Grzegorz Proksa, dementując takie przypuszczenia i nazywając je "totalnymi bzdurami".



- Wie pan, rodzina była zmartwiona, dlatego mogła tak pomyśleć, ale ja nic nie wiem na ten temat.

Który ostatni moment zarejestrowałeś przed zaginięciem?

- Tak naprawdę pamiętam, jak dotarłem do Krakowa, a następnie wiem, że wsiadłem w pociąg. Początkowo jeszcze byłem w kontakcie z rodziną, a później nie wiem, co się stało. Dalej już mam pustkę w głowie. Oni też nie wiedzą. Próbowali się ze mną kontaktować, ale z mojej strony nie było żadnej odpowiedzi.

A jakie były okoliczności twojego odnalezienia? Reklama

- Z tego, co mi wiadomo, po prostu mnie znaleźli na stacji w Rumii. Osobiście pamiętam już tylko ostatnie trzy dni ze szpitala.

A ile czasu tam spędziłeś?

- Około tygodnia.

Masz opinię utalentowanego pięściarza, z "papierami" na osiągnięcie czegoś w tym sporcie. Czujesz w sobie ogień do tego sportu, czy może jesteś w tej chwili rozchwiany psychicznie i mentalnie?

- Ja zawsze byłem ukierunkowany w stronę boksu. Ten płomień nie zgasł i raczej nie zgaśnie. Można powiedzieć, że już wróciłem do treningów, dobrze się odnajduję i nieźle się czuję. Powoli wracam do tego, co było przed tym wypadkiem czy incydentem, bo samemu ciężko mi to nazwać. Nie czuję żadnego wypalenia, jeśli to ma pan na myśli.

Szczęśliwszych rodziców, niż twoi po odnalezieniu, pewnie jeszcze nie widziałeś?

- Jako że ze szpitala pamiętam tylko trzy ostatnie dni, nie mam pojęcia co czuli w tych chwilach, gdy zostałem odnaleziony. Na pewno byli bardzo szczęśliwi, bo wiele jest też niestety takich zaginięć, gdy ludzi nie udaje się odszukać już po kilku dniach. Reklama

W ostatnim czasie borykałeś się z dużymi problemami, które być może też odcisnęły piętno na twoim zaniku pamięci?

- Nie wiem, czy chciałbym publicznie udzielić takiej informacji. To są prywatne sprawy, których nie chciałbym wyciągać na światło dzienne. Bardzo proszę o zrozumienie.

Nie ma nawet o czym mówić. Powiedz na koniec, bo wiele osób słysząc imię Wadim, zastanawia się nad twoim pochodzeniem bądź miejscem urodzenia.

- Dementuję wszystkie plotki, jestem stuprocentowym Polakiem, urodzonym w Polsce. Moje imię Wadim wprawdzie jest ukraińskie, to fakt, ale nie mam żadnej wiedzy, bym miał mieć korzenie z tym krajem lub jakimś innym. Jednak rzeczywiście, praktycznie każdy, kto mnie poznaje, szybko zadaje pytanie, jakie jest moje pochodzenie. Jako ciekawostkę mogę panu powiedzieć, że w gruncie rzeczy imię ma francuski trop, bo moja mama wzięła je od francuskiego reżysera filmowego Rogera Vadima (uśmiech).

Rozmawiał: Artur Gac

