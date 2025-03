Znów głośno o powrocie Kliczki. Tym razem w akcji promotor, wymienił nazwiska

Powrót Władimira Kliczki byłby jednym z najbardziej zaskakujących wydarzeń w całej historii boksu. Ukrainiec od paru dobrych lat znajduje się na zasłużonej emeryturze i tylko jako kibic śledzi obecną sytuację w "szermierce na pięści". Dość niespodziewanie w grudniu gruchnęły jednak wieści o rzekomym włączeniu się 48-latka do gry o pasy mistrzowskie. Obywatel naszych wschodnich sąsiadów chciałby zostać najstarszym czempionem w historii dyscypliny, jeśli chodzi o królewską kategorię. Reklama

Fani zaczęli już ostrzyć sobie apetyty na hitowe starcie. Ponadto w grudniu wreszcie odezwał się sam zainteresowany. "Ostatnio krąży wiele plotek o możliwym powrocie. W tej chwili nie martwię się o swój powrót do boksu, ale o powrót Rosjan do ich kraju, poza Ukrainę. I pozwólcie mi to wyjaśnić: nigdy nie przestałem trenować. Więc gdyby miała być walka, byłbym gotowy na miejscu. Ale w ten weekend zamierzam po prostu zobaczyć walkę z utalentowanym Ukraińcem. Naprzód Usyk! Chwała Ukrainie" - napisał w serwisie X tuż przed rewanżem młodszego rodaka z Tysonem Furym.

Władimir Kliczko jednak nie rezygnuje z powrotu? Promotor sam go do tego zachęca

Temat Władimira Kliczki następnie nieco ucichł, aż wreszcie na początku marca zwrócił ze zdwojoną siłą. Tym razem atmosferę podgrzał jego wieloletni promotor, Tom Loeffler, udzielając wywiadu "The Ring". "Nie chcę spekulować i wypowiadać się w imieniu samego Władimira, ale z tego co rozumiem, on naprawdę chce wrócić na walkę o mistrzostwo świata. A jeśli ktokolwiek miałby wracać z powodzeniem w wadze ciężkiej w tym wieku, to tylko on, nikt inny. Władimir to wielka, historyczna figura w tym sporcie" - powiedział na wstępie, cytowany przez "bokser.org". Reklama

"Kiedy się widzimy, on zawsze jest w znakomitej formie, praktycznie w równie dobrej jak wtedy, gdy dwadzieścia pięć razy bronił mistrzowskich tytułów. Nie chcę wsadzać słów w usta samego Władimira, niech on wypowie się sam, ale jako kibic boksu chciałbym znów go zobaczyć w ringu. I z tego co rozumiem, on chce wrócić" - dodał, potwierdzając zakulisowe informacje, że Ukrainiec wciąż imponuje formą, pomimo zaawansowanego jak na sportowca wieku.

Z kim więc miałby on skrzyżować rękawice? "Potencjalnie czeka na niego wiele ciekawych opcji, jak na przykład rewanż z Joshuą czy Furym, albo walka o mistrzostwo świata z Danielem Dubois" - zakończył Amerykanin. Intrygująco wygląda zwłaszcza druga opcja. Brytyjczyk jeszcze kilka miesięcy temu zaskoczył cały świat, przechodząc na emeryturę po przegranym starciu z Ołeksandrem Usykiem.

Reklama Jeśli boks, to tylko Włodarczyk. Życiowo, głupi człowiek / Polsat Sport / Polsat Sport

Władimir Kliczko / MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Władimir Kliczko / AFP