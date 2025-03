Sensacyjna mistrzyni Europy jest z Polski. Odważny atak, który dał złoto

Anna Wielgosz nie była faworytką do złota w finale zmagań na 800 metrów w halowych mistrzostwach Europy. Tytuł miała zabrać młoda Szwajcarka Audrey Werro, która imponowała od stycznia, przyjechała do Holandii z najlepszym czasem w Europie. A Polka zaimponowała w finale, zaczęła go na ostatniej pozycji. A później niespodziewanie zaatakowała i odpierała kolejne ataki. Aż do samego końca! Wygrała złoto z czasem 2:02.09.