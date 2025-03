Ryzyko polskiego klubu. Hit transferowy, mistrz świata zgarnie trzy razy więcej od poprzednika

Dla Jakuba Miśkowiaka sezon 2025 będzie decydującym sezonem w karierze - o być albo nie być w PGE Ekstralidze . Dwa poprzednie seniorskie lata nie były dla niego udane, nadchodzące rozgrywki będą natomiast ostatnimi w gronie zawodników U24. Jeśli się nie poprawi, to z pewnością wypadnie do Metalkas 2. Ekstraligi. Poprzednik w GKM-ie (Kacper Pludra) jednak nie zawiesił mu wysoko poprzeczki , wykręcając w sezonie 2024 średnią biegową 0,707.

Żużel. Transfery. GKM Grudziądz wziął mistrza świata, ma dać upragnioną "czwórkę"

Miśkowiak zawsze miał większy potencjał od Pludry, w poprzednich rozgrywkach również osiągnął lepszy wynik. Od mistrza świata oczekuje się jednak więcej, niż to, co pokazywał w Częstochowie i ostatnio w Gorzowie.



Seniorskie sezony Jakuba Miśkowiaka w PGE Ekstralidze:

- Sezon 2023: 1,448 (Włókniarz)

- Sezon 2024: 1,407 (Stal)



- Zmiana na pewno na plus. Ja zawsze powtarzam, że nikogo nigdy nie skreślam, ale zarząd podjął decyzję o rezygnacji z Pludry i transferze Miśkowiaka. Uważam, że jest to dobry ruch. Zobaczymy, co pokaże nadchodzący sezon. Oby wszyscy się rozjeździli i przejechali całe rozgrywki cało i zdrowo - komentuje w rozmowie z Interia Sport Piotr Markuszewski.



GKM w ubiegłym roku spełnił swoje marzenia, uzyskując długo wyczekiwany awans do play-off. Kolejny raz zmianom uległ regulamin i tym razem nie ma sześciozespołowych play-off. Pierwsza czwórka powalczy o medale, a druga czwórka o uniknięcie spadku. Na papierze pewniakami są: Orlen Oil Motor Lublin, Betard Sparta Wrocław oraz KS Apator Toruń. Chyba tylko Stelmet Falubaz Zielona Góra wydaje się być w zasięgu GKM-u.