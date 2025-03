Sandro Pertile mówił o "jednym z najczarniejszych dni w historii skoków" . Liczne reprezentacje wniosły do FIS protesty i nie kryły swego oburzenia. Sprawa nielegalnej ingerencji w kombinezony ze strony Norwegów podczas MŚ w Trondheim wywołała prawdziwą burzę, a sami winowajcy przyznali się ostatecznie do oszustwa 9 marca.

"Przez całą poprzednią noc i dziś robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby wyjaśnić to, co wydarzyło się wczoraj. Jak dotąd dowiedziałem się, że zespół wsparcia technicznegozdecydował się na wszycie wzmocnionej nici w kombinezony Forfanga i Lindvika" - stwierdził na konferencji prasowej Jan-Erik Aalbu.

"Tak to oceniam: oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy oszukać system. To jest niedopuszczalne. Zrobiono to ze świadomością, że jest to niezgodne z przepisami, ale jednocześnie w przekonaniu, że inspektorzy ubioru FIS tego nie wykryją" - podkreślił.