Falubaz ma ogromny atut. W taki sposób chcą zatrzymać rywali

Stelmet Falubaz Zielona Góra zrealizował cel na sezon 2024, nie tylko utrzymując się w lidze, ale także awansując do fazy play-off. Drużyna zajęła miejsce w czołowej szóstce, jednak brakowało jej lidera, który mógłby przechylić szalę zwycięstwa w kluczowych momentach. Teraz problem został rozwiązany - Leon Madsen to zawodnik, który gwarantuje wysokie zdobycze w każdym meczu.

Dlaczego Madsen to najlepszy wybór?

To pokazuje, że Madsen jest prawdziwym liderem, który potrafi odwrócić losy meczu. Gdy drużyna przegrywa, on wchodzi i daje sygnał do ataku. Sezon 2024 pokazał, że Madsen nie ma słabych występów. Nawet w najsłabszym meczu zdobył 9 punktów z bonusem - a dla wielu zawodników taki wynik to marzenie. To, co dla niego jest podłogą, dla niektórych jest wynikiem, o którym po prostu marzą.