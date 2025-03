Ależ przyspieszenie! Swoboda druga, ale co zrobiły rywalki. Finał marzeń

Cztery kandydatki do trzech medali - tak to wyglądało jeszcze przed startem halowych ME w Apeldoorn. I nasza Ewa Swoboda, tak znakomicie prezentująca się w dwóch poprzednich sezonach w hali, była wśród tych czterech gwiazd najwolniejsza. Szykowała formę na dwie docelowe imprezy: w Apeldoorn i Nankinie, ale jednak jej słowa wypowiedziane w Holandii, już po pierwszym starcie, nie były zbyt optymistyczne. Reklama

Polka wygrała w niedzielne południe serię eliminacyjną w czasie 7.14 s. Nie miała takiego "odejścia" na dystansie, jak w poprzednich sezonach. Do Holandii przyjechała z rekordem sezonu 7.09 s, rok temu 7.09 s był jej najgorszym czasem. Czy to w eliminacjach, czy w decydujących biegach.

Szwajcarka Mujinga Kambundji, Patrizia van der Weken z Luksemburga i Zaynab Dosso z Włoch biegały jednak szybciej.

Mistrzostwa Europy w Apeldoorn. Ewa Swoboda druga w swoim półfinale

Czekaliśmy więc na start biegów półfinałowych - z każdego z trzech kwalifikowały się po dwie najlepsze. Dodatkowo dwie mogły wejść z czasami.

W pierwszej serii pojawiły się dwie z tej czwórki: Kambundji i van der Weken. Szwajcarka w eliminacjach miała gorszy czas od Polki, ale biegła ekonomicznie, byle wygrać. Teraz pokazała, że ma kapitalne przyspieszenie. Świetnie zareagowała na strzał (0.120 s), uzyskała przewagę, finiszowała w czasie 7.04 s. I to zwalniając na końcu! A za nią znalazła się van der Weken - 7.06 s to nowy rekord Luksemburga. Dość nieoczekiwanie poniżej 7.10 pobiegłą też Brytyjka Amy Hunt - jej 7.09 to oczywiście rekord życiowy. Czekała więc na to, co się wydarzy w kolejnych biegach.

Drugi zaś był popisem Dosso. Ona z bloków nie wyszła jakoś szczególnie imponująco. Ale co zrobiła później... 7.03 s, wyrównany najlepszy rezultat w Europie. A za nią finiszowała Belgijka Rani Rosius, 7.08 s, też w czasie lepszym niż... najlepszy Polki w tym sezonie.

Ewa Swoboda finiszuje w półfinale / Maja Hitij/Getty Images for European Athletics / Getty Images

Ze chwilę zaś ruszyła Swoboda. Wydawało się, że zawodniczka Podlasia Białystok w cuglach to wygra, żadna z rywalek nawet nie zbliżyła się do niej w tym sezonie. I swoboda prowadziła po 30 metrach, a później... zabrakło jej dopalacza. Tego, co miała w poprzednich sezonach. Wyprzedziła ją Węgierka Boglarka Takacs, która czasem 7.08 s pobiła rekord kraju. Polka była druga - 7.12 s. Awansowała, ale to najsłabszy czas wśród wszystkich ośmiu finalistek.

Walka o medale zacznie się o godz. 18.37.

Skład finału HME w Apeldoorn:

Zaynab Dosso (Włochy) - 7.03 s w półfinale

Mujinga Kambundji (Szwajcaria) - 7.04 s

Patrizia van der Weken (Luksemburg) - 7.06 s

Rani Rosius (Belgia) - 7.08 s

Boglarka Takacs (Węgry) - 7.09 s

Amy Hunt (Wielka Brytania) - 7.09 s

Karolina Manasova (Czechy) - 7.10 s

Ewa Swoboda (Polska) - 7.12 s

