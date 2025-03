Nastoletni Igor Soczówka (BKS Skorpion Szczecin) jako ostatni dołączył do grona reprezentantów Polski, którzy już są pewni medali na młodzieżowym Pucharze Świata "Adriatycka Perła" w Budvie. Wcześniej w czarnogórskim turnieju uczyniły to Natalia Niewiadomska (48 kg) i Zuzanna Gołębiewska (54 kg), a także Krzysztof Zakrzewski (+92 kg). Tym samym "biało-czerwoni" już na pewno wrócą do Polski z czterema medalami. Reklama

Sypnęło medalami w Pucharze Świata, Polacy nie klękają przed rywalami

Niedawno w Interii pisaliśmy o 17-letnim Fabianie Urbańskim, jako odpowiedniku Julii Szeremety w boksie mężczyzn, ale tym razem "nowy Andrzej Gołota" nie przywiezie żadnego medalu. W 2023 roku to Urbański cieszył się z większego sukcesu, gdy na MŚ kadetów w Armenii sięgnął po złoty medal , a teraz w jego ślady może pójść klubowy kolega ze Szczecina, czyli rówieśnik Soczówka.

W swoim pierwszym pojedynku zawodnik z rocznika 2007 roku wygrał z Kazachem Adiletem Tortubekiem 3:2, a w ćwierćfinale kat. 60 kg bardzo pewnie poradził sobie z reprezentantem Kirgistanu Alikhanem Mairanbekovem 4:1. Obaj przeciwnicy to mistrzowie swoich krajów, zatem pokonanie takich rywali ma swoją wymowę.

- To nasz kolejny zawodnik na bardzo dużej imprezie międzynarodowej zdobywający medal - zaciera ręce w rozmowie z Interią Patryk Tkaczyk, trener w BKS Skorpion Szczecin. Klubowy szkoleniowiec dodaje, że także miał udać się do Budvy. - Jednak ze względu na to, że mamy swój turniej i eliminacje do mistrzostw Polski w innej grupie wiekowej, chłopaki pojechali z trenerem współpracującym z kadrą narodową Cezarym Rzepnickim - zaznacza.

Soczówka ma już w dorobku trzy tytuły mistrza Polski w młodszych kategoriach wiekowych, a także jest brązowym medalistą MŚ kadetów sprzed dwóch lat. Przypomnijmy, że w Armenii przegrał po bardzo ciężkiej i wymagającej walce z zawodnikiem z Kazachstanu.

Tym razem wszystko ma w swoich rękach, by sięgnął po krążek z najcenniejszego kruszcu. W bitwie o finał 17-latek zmierzy się z reprezentantem Rosji, Davidem Karabadzhakianem. Do tej batalii dojdzie już w sobotę. Dlaczego do turnieju dopuszczeni są Rosjanie? Jest to bowiem impreza, która odbywa się pod auspicjami federacji IBA, którą zarządza Umar Kremlow.

- Ten turniej jest bardzo mocno obsadzony. Są tam dwie kadry Rosji, dwie Kazachstanu, do tego Turcy, Kirgizi i Kubańczycy - twierdzi trener Tkaczyk, wierząc że jego podopiecznego stać wygrać dwa kolejne pojedynki.

- Igor jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie, korzysta ze swoich warunków fizycznych, boksując ciosami prostymi. Jednak nie tylko dystansuje rywali, bo potrafi także walczyć w ataku, jak również wykazują się dobrą pracą nóg w obronie. Z rywalem z Kirgistanu wygrał właśnie swoją mądrością, boksując z daleka. Niemniej potrafi też zdecydowanie zaatakować ~ opisał walory Soczówki szkoleniowiec.

Igor Soczówka (z lewej)