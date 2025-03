Zabójczy odwet w Ekstraklasie. Karny i gol to za mało. Beniaminek nad przepaścią

Lechia otwiera wynik i dostaje podwójną ripostę. Majchrowicz z obronionym karnym na koncie

Do piłki podszedł Camilo Pena. Majchrowicz próbował zdeprymować rywala, ustawiając się na linii bliżej jednego z słupków i... dopiął swego. Kolumbijczyk uderzył w odkryty róg, ale piłka padła łupem golkipera Górnika.

Tyle że kłopoty ekipy ze Śląska miały dopiero nadejść i to jeszcze przed przerwą. Najpierw bliski pokonania własnego bramkarza był Kryspin Szcześniak, a już w doliczonym czasie gry drogę do siatki znalazł wreszcie Rifet Kapić. Bośniacki pomocnik sam wywalczył futbolówkę przed polem karnym, podciągnął kilka metrów i uderzył nie do obrony.