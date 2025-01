Włodarczyk - Balski 5 kwietnia w Kaliszu? Mamy kluczową wiadomość

Te rozważania dzisiaj nie zajmują Włodarczyk i Balskiego, dla których nadchodzący pojedynek to swoiste "być albo nie być". 43-letni "Diablo" już zapisał się w historii polskiego boksu, ale czas pędzi nieubłaganie i dzisiaj ten zawodnik może już tylko z rozrzewnieniem wspominać swoją życiową formę. Eksploatacja w ringu oraz coraz większa podatność na urazy zrobiły swoje i tu nie ma się co oszukiwać. A w drugim narożniku stanie Balski, który nie zbudował dużej rozpoznawalności, kibice poza bokserską bańką raczej go nie rozpoznają, a rocznikowo ma już 35 lat i być może ostatnią szansę, by sięgnąć po sukces i zarobić większe pieniądze.