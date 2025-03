Wielki talent pod okiem legendy polskiej kadry. Znany klub tylko na tym skorzysta

Żużel. Krzysztof Kasprzak w nowej roli, Rufin Sokołowski komentuje

Wiadomość o nowej roli Kasprzaka zaciekawiła Rufina Sokołowskiego. - Krzysztof to bardzo inteligentny chłopak. Zamyka drugie żużlowe pokolenie w rodzinie Kasprzaków. Ojciec przebywał z nim od początku, razem pracowali przy sprzęcie. Zenon był jednym z najlepszych zawodników w historii polskiego żużla i wprowadzał kiedyś młodego syna do tego sportu - mówi nam były prezes Unii Leszno.



- Wiedza Krzysztofa o żużlu na pewno przyda się Szwedowi. Zobaczymy jednak teraz, czy ma on umiejętności pedagogiczne. Nie wystarczy tylko wiedzieć, trzeba też przekonać młodego zawodnika do swojej wiedzy. Krzysztof chce, żeby jego podopieczny nie miał nic na głowie, a on się wszystkim zajmie. To dobrze i źle - twierdzi nasz rozmówca.