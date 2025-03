Oddali go do ligowego rywala i mogą teraz żałować. Polak przeżywa drugą młodość

MKOl podjął decyzję o boksie na igrzyskach. Co to oznacza dla Julii Szeremety? / AP / © 2025 Associated Press

Żużel. PGE Ekstraliga. Jarosław Hampel znów jest wielki. Jak długo potrwa jego kariera?

Były sezony, w których doświadczony zawodnik był nie do powstrzymania. Przypomnijmy sobie lata 2011, 2013 i 2015. Wtedy Hampel na torach PGE Ekstraligi wykręcał najwyższe średnie biegowe spośród wszystkich sklasyfikowanych żużlowców. Rekordowa wyniosła 2,625. Był prawdziwą maszyną do zdobywania punktów, w zasadzie nigdy nie zawodził.



Jarosław Hampel w PGE Ekstralidze po wspomnianej kontuzji:

- Sezon 2016 (Falubaz Zielona Góra - 1,522)

- Sezon 2017 (Falubaz Zielona Góra - 2,069)

- Sezon 2018 (Unia Leszno - 1,847)

- Sezon 2019 (Unia Leszno - 1,571)

- Sezon 2020 (Motor Lublin - 1,848)

- Sezon 2021 (Motor Lublin - 1,636)

- Sezon 2022 (Motor Lublin - 1,868)

- Sezon 2023 (Motor Lublin - 1,934)

- Sezon 2024 (Falubaz Zielona Góra - 2,080)



Przełom nastąpił mniej więcej w połowie sezonu 2023. Początek Hampel miał jeszcze niemrawy, natomiast później dorzucał do dorobku Orlen Oil Motoru Lublin dwucyfrówkę za dwucyfrówką, prowadząc drużynę do obrony tytułu Drużynowego Mistrza Polski. Kibice go pokochali, do teraz wspominają go z wielkim sentymentem. Mimo niespełna 43-lat na karku Hampel jest liderem Stelmet Falubazu Zielona Góra, zespołu typowanego do przynajmniej półfinału PGE Ekstraligi 2025.