Polski klub zaryzykował, to on ma być nową gwiazdą. Wielki kredyt zaufania

Rok temu, gdy skład drużyny z Poznania był już gotowy, to na dokładkę prezes Jakub Kozaczyk podpisał kontrakt z byłym mistrzem świata juniorów Michaelem Jepsenem Jensenem, co oznaczało jedno - zaciętą rywalizację. Starszy z Duńczyków wystąpił w pierwszym meczu, nawet spisał się bardzo dobrze, ale w tajemniczych okolicznościach wyleciał ze składu kosztem Nielsena i już nigdy do niego nie wrócił. Na późniejszym etapie sezonu wypożyczono go do Bayersystem GKM-u Grudziądz, gdzie zrobił prawdziwą furorę i stał się jedną z największych niespodzianek w PGE Ekstralidze 2024.



