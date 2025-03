Reprezentantka Polski zaczęła od ogrania Pawluczenkowej , a potem pokonywała też Aleksandrową , Fruhvirtovą oraz - co uznano za szczególnie sensacyjne rozstrzygnięcie - Coco Gauff . W ćwierćfinale jednak trafiła na świetnie dysponowaną Jasmine Paolini .

Jasmine Paolini z przekazem dla polskich kibiców. "Mam nadzieję, że..."

Paolini otrzymała m.in. pytanie o to, czy grając z tenisistkami z Polski czuje jakiś inny, większy rodzaj poddenerwowania - oczywiście było to odniesienie do faktu, że 29-latka sama ma polskie korzenie. "Jest trochę inaczej gdy gram z Polkami, z trybun słychać 'jazda' albo 'dawaj'" - rzuciła ze śmiechem.