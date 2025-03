Godzinę po eliminacji Świątek ogłosili ws. Eali. Oficjalne potwierdzenie prosto z Miami

Wiceliderka kobiecego zestawienia od początku nie była sobą. Miała problemy z odpowiednim poruszaniem się, często była spóźniona do piłek. Prawdopodobnie wynikało to z napięcia. Z boksu często dało się usłyszeć wskazówki od różnych osób, w tym m.in. od trenera przygotowania fizycznego - Macieja Ryszczuka. Każdy chciał pomóc Idze wydostać się z tarapatów. A Eala, mimo że odczuwała dyskomfort w lewym udzie, grała śmiało i odważnie. Nawet gdy przegrywała już w drugim secie 2:4, nie straciła wiary w to, że może spuentować kolejną sensację. Na koniec to Alexandra okazała się zawodniczką bardziej regularną. 19-latka odniosła zasłużone zwycięstwo 6:2, 7:5 i po raz pierwszy w karierze zameldowała się w półfinale imprezy rangi WTA 1000.