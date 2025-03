Marcin Gortat w swojej sportowej karierze odniósł naprawdę sporo. Przez lata świetnie sobie poczynał w koszykarskiej NBA, a z drużyną Orlando Magic dotarł nawet do finału tej ligi. Potem grał m.in. w Phoenix Suns oraz Washington Wizards.

Marcin Gortat układa sobie życie u boku Żanety Stanisławskiej

Fakt ten małżonkowie długo trzymali w tajemnicy przed mediami, aż w końcu koszykarz potwierdził, że nie jest już "do wzięcia".

"Żaneta jest kobietą, która jest idealna dla mnie. Wypełnia mnie w wielu elementach, w których była pustka. Był też odpowiedni czas, kiedy byłem na końcu kariery i wiedziałem, że nie będę grał już w koszykówkę. Zdałem sobie sprawę, że to jest ten moment, by założyć rodzinę. To idealnie zbiegło się w czasie z tym, że poznałem Żanetę i pobraliśmy się" - wyznał Marcin w "Dzień Dobry TVN.