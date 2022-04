Wielki talent na dnie. Nic już mu nie pomoże?

Michał Konarski Żużel

Wydawało się, że obecność kogoś takiego jak Dariusz Sajdak w teamie Karola Żupińskiego pozwoli temu zawodnikowi w końcu choć w jakimś stopniu uwolnić potencjał, jaki niewątpliwie w nim jest. Póki co jednak, do niczego takiego nie doszło. Junior Apatora bardzo kiepsko prezentuje się na torze i coraz mniej osób wierzy, że to się może zmienić. Pytanie brzmi: co lub kto jest w stanie jeszcze mu pomóc?

Zdjęcie Damian Ratajczak i Karol Żupiński / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan