Upadek potentata. Dla niego to kawał życia

Marwit to firma spod Torunia, która od lat wspierała żużlowców z tamtego regionu, na przykład Mirosława Kowalika, Wiesława Jagusia czy Adriana Miedzińskiego. Bardzo kojarzy się z czarnym sportem i jeszcze nie tak dawno miała na rynku całkiem niezłą pozycję. To już jednak przeszłość. Firma upadła, a obecnie poszukiwany jest chętny do kupienia zakładu. - To przykre. Z Marwitem mam same dobre wspomnienia - mówi nam Kowalik.