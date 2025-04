Koniec marzeń o obronie tytułu w Madrycie. 6:0 i zwrot akcji, sensacyjne rozstrzygnięcie

Turniej w Madrycie wchodzi w coraz bardziej zaawansowaną fazę. W niedzielę, podobnie jak we wcześniejsze dni, spotkania rozpoczęły się już o godz. 11:00. Zakończył się już pierwszy mecz na obiekcie Arantxa Sanchez Stadium. Doszło w nim do niespodziewanego rozstrzygnięcia. Z singlowymi rozgrywkami w Madrycie pożegnał się Andriej Rublow. Obrońca tytułu wygrał drugiego seta do zera w pojedynku z Aleksandrem Bublikiem, ale później Rosjanin zaliczył wpadkę, która słono go będzie kosztować.