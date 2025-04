Piękne obrazki po El Clasico. Burza ucichła, nadszedł czas na okazanie szacunku

Po ostatnim gwizdku internet obiegły materiały wideo, na których widać, jak to właśnie Raphinha podchodzi do kolejnych piłkarzy i członków sztabu Realu Madryt , aby przybić z nimi "piątkę" i pocieszyć po bolesnej porażce.

W oczach ludzi z Realu Madryt nie było widać negatywnych emocji. Wszyscy podeszli do Raphinhi z dużym szacunkiem - po prostu go odwzajemnili. To bardzo pozytywny obrazek pomeczowy i każdy chciałby, aby to właśnie on odbił się jak najszerszym echem po jednym z najlepszych meczów tego sezonu.