Aż trudno w to uwierzyć, ale Ryszard Tomczyk, który 27 kwietnia kończy właśnie 75 lat, wciąż zakłada rękawice bokserskie i bierze czynny udział w treningach. Mimo zaawansowanego wieku nadal skacze na skakance i to nawet lepiej niż niejeden podrostek ze szkoły. I to jest chyba tajemnica jego znakomitej formy. Ten świetny przed laty pięściarz, mistrz Europy w wadze piórkowej z 1971 roku - zresztą ostatni z naszego kraju - już w debiucie na międzynarodowej arenie osiągnął wielki sukces. Potem dokładał kolejne. I choć nie osiągnął tyle, ile by chciał, to jednak jest dumny z tego, czego dokonał. Na treningach nigdy się nie oszczędzał. Zawsze wypruwał na nich żyły.