Koszmar mistrzów Polski. Wypisują się z walki o obronę tytułu

Po 29. kolejkach Jagiellonia Białystok zajmowała trzecią pozycję w tabeli PKO BP Ekstraklasy ze stratą czterech punktów do liderującego Rakowa Częstochowa . Ten jednak dopisał kolejne trzy "oczka" do swojego dorobku i aby aktualny mistrz Polski wciąż się liczył w walce o najwyższą lokatę musiała wygrać z Koroną Kielce . Ta jest już prawie pewna utrzymania i spróbowała sprawić sensację na własnym stadionie .

Jagiellonia prowadziła po karnym. Nagle cios "do szatni"

Blisko trafienia był także Taras Romańczuk . Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w 15. minucie trafił jedynie w poprzeczkę. Ta szansa jedynie zmobilizowała drużynę do podkręcenia tempa.

W ten sposób prostopadłe podanie w pole karne do Pululu posłał Jarosław Kubicki. Napastnik swobodnie wyłożył piłkę do Jesusa Imaza, a ten został sfaulowany przez Martina Remacle'a . Na "jedenastkę" wskazał sędzia Tomasz Kwiatkowski. Jego decyzję potwierdziła długa analiza VAR. Okazję na gola miał zatem Afimico Pululu.

Jak się okazało nie było to ostatnie wydarzenie w doliczonym czasie. Korona zamknęła "Dumę Podlasia" we własnym polu karnym i po zmieszaniu pod bramką Abramowicza w piątej minucie dodatkowego czasu piłkę do siatki strzałem głową skierował Evgeni Shikavka. Asystę dośrodkowaniem zanotował Dawid Błanik. W ten sposób zakończyła się pierwsza część meczu.