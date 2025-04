Nowa królowa w Londynie. Historyczna chwila, ze świata już płyną gratulacje

Tigist Assefa wróciła na tron w wielkim stylu! Rok temu przegrała na finiszu tytuł w Londynie, jej rywalka pobiła rekord świata w maratonie tylko dla kobiet. Później na finiszu przegrała olimpijskie złoto, a jeszcze straciła rekord świata w maratonie mieszanym. A w niedzielę to Etiopka była królową londyńskich ulic, to ona wygrała jeden z najważniejszych maratonów na świecie. I pobiła rekord świata w zmaganiach wyłącznie dla pań, jako pierwsza "złamała" barierę 136 minut. Jej czas to: 1:15.50.