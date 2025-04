Najpierw czerwona kartka i dużo agresji, teraz przeprosiny. Rudiger zabrał głos ws. wydarzeń z finału

Ogromnie interesujący był sobotni finał Pucharu Króla pomiędzy Barceloną , a Realem Madryt . Mimo długiego prowadzenia podopiecznych Hansiego Flicka klub ze stolicy Hiszpanii zdołał wrócić do rywalizacji w 70. minucie. Wtedy z rzutu wolnego trafił Mbappe. Siedem minut później do siatki trafił Tchouameni i Real prowadził 1:2 . W 84. minucie podanie Lamina Yamala wykorzystał Ferran Torres, który minął bramkarza i strzelił na pustą bramkę . Po 90. minutach na tablicy wyników widniał remis 2:2.

Decydująca okazała się być 116. minuta. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Jules Kounde, który przejął piłkę tuż przed polem karnym i strzałem po ziemi ustalił rezultat spotkania na 3:2 . Tuż przed zakończeniem dogrywki z akcją wychodził Kylian Mbappe. Doszło wtedy do jego starcia z Ericiem Garcią, gdzie według sędziego to Francuz faulował w ataku. Ta decyzja rozpętała ogromne zamieszanie .

Przebywający już na ławce Antonio Rudiger mocno się zdenerwował i zaczął rzucać w kierunku arbitra kawałkami lodu ze swojego okładu na kolano. Sędzia Ricardo de Burgos Bengoetxea nie miał wątpliwości i pokazał piłkarzowi za to zachowanie czerwoną kartkę. Ten zamiast opuścić ławkę rezerwowych i udać się do szatni dalej niepotrzebnie się awanturował. Co więcej był on zatrzymywany przez członków sztabu szkoleniowego Realu Madryt. Gdyby nie to najprawdopodobniej doszłoby do ogromnego zamieszania.