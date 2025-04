Sromotna porażka Djokovicia, a potem te słowa. To może być koniec

Novak Djoković w swojej karierze ma pewnie jeszcze tylko jeden wielki cel, który daje mu codzienną motywację do treningów i dawania z siebie wszystkiego. Serb bowiem ma w swoim CV dwadzieścia cztery tytuły rangi wielkiego szlema oraz łącznie dziewięćdziesiąt dziewięć tytułów. Nie jest żadną tajemnicą, że marzeniem 37-latka jest wygranie 25. Wielkiego Szlema , co zarazem oznaczałoby setny tytuł w karierze.

Novak Djoković zszokował. Czy to koniec?

To był jak na razie drugi najlepszy turniej Serba w tym sezonie. W imprezie rangi ATP 1000 w Miami dotarł do finału, gdzie poległ z 19-letnim Jakubem Mensikiem. W każdym innym turnieju po Australian Open odpadał już w pierwszej rundzie. Stało się to w: Dosze, Indian Wells oraz Monaco.