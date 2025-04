W sobotę Barcelona zwyciężyła po dogrywce z Realem Madryt 3:2 i sięgnęła po Puchar Króla. Jest to ich drugie trofeum w tym sezonie. Na początku roku udało im się zdobyć Superpuchar Hiszpanii. Do rozstrzygnięcia wczorajszego meczu potrzebna była dogrywka, gdzie decydujące trafienie zanotował Jules Kounde. Hansi Flick w tym spotkaniu nie mógł skorzystać z chociażby kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Ten mimo to udał się z drużyną do Sewilli, gdzie rozgrywano finałowy mecz. Reklama

Dzięki temu napastnik mógł obejrzeć cały mecz na żywo, a co więcej świętować wygraną i cieszyć się z kolejnego trofeum. Po ceremonii zdecydował się na podzielenie się swoim nastrojem w mediach społecznościowych. Chwycił za telefon i opublikował poruszający wpis.

- ZROBILIŚMY TO! Mistrzowie Copa del Rey! Co za mecz, co za drużyna. Oglądanie z trybun nie było łatwe - ale moje serce było z chłopakami w każdej sekundzie. Dziękujemy naszym fanom - Wasze wsparcie jest wszystkim - napisał.

Co więcej w poście umieścił zdjęcie z Wojciechem Szczęsnym. To błyskawicznie rozprzestrzeniło się po internecie i stało się jego prawdziwym hitem. W ledwie osiem godzin od publikacji Lewandowski nazbierał już ponad milion polubień (stan na 27.04).

Moment uwiecznienia tej fotografii uchwycił z innej perspektywy obecny na murawie fotograf. Polski duet jest zdecydowanie jednym z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie, szczególnie wśród fanów sportu. Reklama

Lewandowski wciąż kontuzjowany. Nie wiemy kiedy wróci

Niestety wciąż nie wiadomo kiedy zakończy się absencja napastnika. Przypomnijmy, że zmaga się on teraz z urazem lewego uda, którego nabawił się w niedawnym meczu ligowym z Celtą Vigo. Klub w oficjalnym oświadczeniu nie przekazał jak długo będzie musiał pauzować. Po meczu z Realem dla TVP Sport na ten temat wypowiedział się Wojciech Szczęsny. Według tego co przekazał rehabilitacja przebiega zgodnie z planem i za niedługo powinien być gotowy do gry.

Przed Barceloną teraz kluczowa faza sezonu. Mimo zdobycia już dwóch trofeów zespół ma jeszcze szanse na kolejne dwa. Na pięć kolejek przed końcem sezonu La Ligi mają na swoim koncie 76 punktów i cztery "oczka" przewagi nad drugim Realem Madryt. Do tego już w najbliższą środę (30 kwietnia) podejmą oni na własnym stadionie Inter Mediolan. Będzie to pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów.

