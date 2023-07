Ten gest wywołał burzę. Szok, co zrobił

Po porażce w Łodzi (42:47) InvestHousePlus PSŻ jest bardzo blisko spadku do 2. Ligi Żużlowej. W niezwykle ważnym momencie meczu wykluczony został Antonio Lindbaeck (wyścig czternasty). Szwed po całym zdarzeniu po prostu uśmiechnął się do kamery i pokazał kciuk w górę. Do śmiechu wtedy na pewno nie było kibicom i działaczom poznańskiego klubu. Gest wywołał burzę. Czy była to odpowiedź na decyzję sędziego?