Tego jeszcze nie było. Saudyjczycy chcą sięgnąć po... gwiazdora Ekstraklasy

Niemal pewnym jest, że Efthymios Koulouris sięgnie po koronę króla strzelców obecnej edycji PKO BP Ekstraklasy. Obecnie grecki napastnik ma na swoim koncie 25 trafień, czyli aż o 7 więcej niż będący za jego plecami Mikael Ishak. Piłkarz Pogoni Szczecin to prawdziwa maszynka do zdobywania goli, co udowodnił chociażby w niedawnym starciu z Puszczą Niepołomice, w którym to czterokrotnie pakował piłkę do siatki rywali.

