- Zarząd Główny PZM jednogłośnie podjął decyzję o usunięciu Macieja Janowskiego z kadry na sezon 2025 - czytamy w komunikacie na stronie Żużlowej Reprezentacji Polski.

Maciej Janowski wyrzucony z kadry. Żużlowym władzom jest przykro, ale...

- Jest mi bardzo przykro, że do takiej sytuacji doszło. Reprezentowanie kraju, to najwyższy możliwy zaszczyt i tak to powinno być traktowane przez zawodników. Usunięcie Macieja Janowskiego z kadry to była trudna decyzja, ale nie mogło być innej - mówi Ireneusz Igielski, przewodniczący GKSŻ i szef Żużlowej Reprezentacji Polski. Reklama

Janowski w piątek opuścił zgrupowanie reprezentacji na Malcie. Choć nie miał zgody trenera, to spakował walizki i wrócił do kraju. Szybko wyszło na jaw, że pojechał na ślub sponsora. Ostatecznie nie dotarł na imprezę, bo kiedy przeczytał, że może być wyrzucony z kadry, to w sobotę wrócił na Maltę.

Mocne nagranie Macieja Janowskiego tylko dolało oliwy do ognia

Zanim przekroczył próg hotelu, nagrał filmik, który wrzucił na Instastories. To mocne nagranie. - Na pewno nie będzie to miły dzień, raczej będzie to konfrontacja. Na pewno chcę usłyszeć, dlaczego tak postąpili. Dlaczego najpierw nasza władza skierowała się do dziennikarzy, przed którymi niby uciekliśmy na Maltę - mówił Janowski, zachowując się tak, jakby to druga strona zrobiła coś złego.

Na filmiku Janowski próbuje też przekonywać, że trener nie stawiał sprawy tak kategorycznie, jak to potem opisały media. Padło też stwierdzenie, że Rafał Dobrucki miał zasugerować Janowskiemu, że miał go okłamać w sprawie przyczyny wcześniejszego powrotu do Polski. Padają też słowa o "rozwalaniu kadry od środka". Po tym wszystkim doszło do rozmowy zainteresowanych. Reklama

Przewodniczący GKSŻ tłumaczy. Maciej Janowski wiedział, co mu grozi

Niestety spotkanie Dobruckiego z Janowskim nie przyniosło przełomu. Decyzja o usunięciu zawodnika z kadry już zapadła i ta rozmowa nie zdołała jej odkręcić.

- Przed wylotem na Maltę trener Rafał Dobrucki przekazał wszystkim zawodnikom konkretną informację odnośnie udziału w zgrupowaniu. Zrobił to, bo nie chcieliśmy mieć właśnie takich sytuacji, jak ta z Maciejem Janowskim - wyjaśnia Igielski na portalu polskizuzel.pl

- Poza tym Maciej Janowski przed wylotem do Polski odbył rozmowę z trenerem. Ten przypomniał mu o wcześniejszym zobowiązaniu i poinformował o możliwych konsekwencjach związanych z opuszczeniem obozu. Nie chciałbym mówić o powodach, dla których Maciej Janowski zdecydował się na wyjazd, bo to jest prywatna sprawa zawodnika. Jednak zdaniem trenera i moim także, nie było przesłanki umożliwiającej zgodę na taki wyjazd. To nie była nagła sytuacja rodzinna, ani choroba czy kontuzja - dodaje przewodniczący GKSŻ.

