Protest kibiców Widzewa. Presja na właścicielu. "Wszystko wyjaśnię i pokażę"

W 2021 roku Stamirowski przejął klub za obietnicę wpłacenia w ciągu pięciu lat 10 milionów złotych. Złotówki za akcje Widzewa nie musiał dać, ale spółkę taką właśnie kwotą dokapitalizował. Od tego czasu zespół awansował do Ekstraklasy i się w niej zadomowił. Wkrótce klub ma też rozpocząć budowę bazy treningowej, a Stamirowski na ten cel zabezpieczył w banku niezbędne 19 mln zł, by dostać dotacje rządowe.

W międzyczasie najpierw sponsorem Akademii, a potem sponsorem strategicznym Widzewa została firma Panattoni. Robert Dobrzycki zasiada też w radzie nadzorczej klubu. Szef firmy Panattoni, światowego dewelopera na rynku nieruchomości przemysłowych, pod koniec ubiegłego roku stwierdził, że chciałby kupić polski klub. Tropy od razu poszły do Widzewa, a sam zainteresowany w lutym oficjalnie potwierdził, że chodzi o łódzką drużynę i że chce "dokonać tego tak szybko, jak to możliwe i skupić się na budowie Widzewa".

Tyle że minął prawie miesiąc od tej deklaracji, a nic oficjalnie w tej kwestii się nie zadziało. Kibice uznali, że winny temu jest właśnie Stamirowski , który nie chce oddać władzy. Część fanów wskazuje też Remigiusza Brzezińskiego, członka rady nadzorczej klubu i zaufanego człowieka właściciela klubu. Obaj już wczesnej rządzili Widzewem (w latach 2018-2019). Wtedy zakończyło się to sportową katastrofą - brakiem awansu do pierwszej ligi, mimo dużej przewagi punktowej na półmetku.

Teraz sytuacja jest trochę inna. Finansowo klub stoi bardzo dobrze - ma co najmniej 5,5 mln złotych na plusie, a do tego sprzedał za ponad 6 mln złotych Imada Rondicia. Za to sportowo znów zrobiło się niebezpiecznie. Widzew w 2025 roku jeszcze nie wygrał, a przewaga nad strefą sportową zmalała do pięciu punktów.