Polski bokser autorem sensacji. Teraz przyszły dobre wieści, kolosalny awans

Nagroda dla naszego rodaka? Pas WBC Silver będący zarazem przepustką do wielkich walk w przyszłości. "Wiele było wiadomości z gratulacjami. Doceniłem zwłaszcza to, gdy ludzie pisali szczerze, przyznając się, że już we mnie nie wierzyli, myśleli że jestem skończony i misja jest skazana na niepowodzenie, a teraz "ukłony" i "chapeau bas". To daje mi wielką satysfakcję. Po pierwsze, że ludzie potrafią się przyznać do błędu, a po drugie że dokonałem czegoś, w co tak wielu już nie wierzyło i postawiło na mnie krzyżyk" - cieszył się triumfator w rozmowie z Arturem Gacem z Interia Sport.