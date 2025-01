"Prosty chłopak ze wsi" znów narobił zamieszania. Stracili gwiazdę, cios dla klubu

Cellfast Wilki Krosno chcą się bić o play-off, a jak się nadarzy okazja, to i o awans do PGE Ekstraligi. Są jednak tacy, którzy uważają, że to nie będzie możliwe po odejściu Grzegorza Węglarza, że po tej stracie Wilki nie będą miały atuty własnego toru, co w żużlu jest bardzo ważne.

Wilki Krosno witały Grzegorza Węglarza niczym zbawcę

Nie ma drugiego takiego toromistrza w Polsce. Nie tak popularnego, jak Węglarz. W Krośnie nazywają go teraz nieco złośliwie "królem pijaru", choć jeszcze półtora roku temu sami witali go jak zbawcę .

Węglarz trafił do Krosna w maju 2023. Cellfast Wilki były wtedy w PGE Ekstralidze, miały permanentny problem z torem. Kolejni rywale się skarżyli, w końcu doszło do tego, że sędzia przerwał mecz z ebut.pl Stalą Gorzów, a Ekstraliga zawiesiła kilka osób funkcyjnych. I wtedy przyszedł Węglarz.

Grzegorz Węglarz żużlowym celebrytą. "Za siedem tysięcy by nie pracował"

Śmiało, można go nazwać żużlowym celebrytą , który może liczyć na gwiazdorskie kontrakty. Taki też miał w Krośnie. - Za siedem (tysięcy - dop. red.) bym nie pracował. Powiem, że mam więcej. Do tego hotel, służbowe auto, tankowanie paliwa za darmo. Zostałem potraktowany jak dobry trener. Prawda jest jednak taka, że toromistrz jest niczym ósmy zawodnik. Dobry toromistrz pierwszych przychodzi i ostatni wychodzi. Otwiera i zamyka drzwi.

Wilki Krosno: O tym, że Węglarz chce odejść dowiedzieli się przypadkiem

W Krośnie nie mają wątpliwości, że oni na tej wymianie zyskają. Kiedy mówimy, że Węglarz jest gwiazdą wśród toromistrzów, że kiedy był w Betard Sparcie Wrocław chodziły do niego pielgrzymki zawodników, odpowiadają, że on potrafi zadbać o reklamę. Z żużlowcami ma koleżeńskie stosunki, więc ci go chwalą. A jeśli chodzi o przygotowanie toru, to jest dobry, ale nie jest geniuszem. Klub odsyła nas do szeregu publikacji z 2024, gdzie pisano, że domowy tor nie jest atutem Wilków. Sitek ma to zmienić, a Węglarzowi życzą w Krośnie powodzenia w Texom Stali.