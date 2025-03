Norwegowie w tarapatach po skandalu. Klamka zapadła, już nie ma odwrotu

Szerokim echem odbija się skandal z udziałem norweskich skoczków na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Organizatorzy imprezy podczas konkursu indywidualnego skoczków na obiekcie dużym zostali przyłapani na dopingu technologicznym - w kombinezonach Mariusa Lindvika i Johanna Andre Forfanga znalezione zostały nieregulaminowe przeszycia, doszło także do klonowania czipów. Z początku ekipa norweska nie przyznawała się do "majstrowania" przy sprzęcie, w niedzielę jednak podczas konferencji prasowej dyrektor ds. skoków narciarskich w Norweskim Związku Narciarskim Jan-Erik Aalbu przyznał, że kadra norweskich skoczków rzeczywiście dopuściła się oszustwa. Reklama

" Tak to oceniam: oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy oszukać system. To jest niedopuszczalne . Zrobiono to ze świadomością, że jest to niezgodne z przepisami, ale jednocześnie w przekonaniu, że kontrolerzy FIS tego nie wykryją. Oszukiwaliśmy i zawiedliśmy wszystkich miłośników skoków. Chciałbym przeprosić inne kadry, wszystkich, którzy się pojawili na MŚ, FIS, organizatorów Pucharu Świata, a także wszystkich kibiców i sponsorów. Dojdziemy do sedna tej sprawy" - przekazał, cytowany przez norweskie media.

FIS zamierza uważniej przyjrzeć się sprawie i podjąć odpowiednie kroki w celu ukarania norweskiej kadry. Na wyniki śledztwa nie czekali jednak sponsorzy zamieszanej w skandal drużyny. HELP Insurance, który z norweską kadrą współpracuje od sześciu sezonów, w poniedziałek 10 marca podjął decyzję o przedwczesnym zerwaniu umowy. Ta pierwotnie wygasnąć miała dopiero 1 maja 2025 roku. W związku z zamieszaniem wokół reprezentacji Norwegii sponsor postanowił jednak wycofać się kilka tygodni wcześniej, tuż przed startem Raw Air. Reklama

“Smutne jest to, że norweskie skoki narciarskie w ciągu kilku dni zniszczyły zaufanie, które próbowały odbudować po kilku sezonach, w których uwagę przykuwały inne rzeczy niż występy na skoczni narciarskiej. W związku z tym poinformowaliśmy Reprezentację Skoków Narciarskich i Norweski Związek Narciarski, że natychmiast wycofujemy się z umowy sponsorskiej oraz że nasze logo zostanie usunięte ze strojów zawodników i innego sprzętu przed Raw Air i Festiwalem Narciarskim Holmenkollen. Nie trzeba dodawać, że nie jest dopuszczalne, aby nasze logo znajdowało się na strojach drużyny, która oszukuje" - przekazał w mailu przesłanym do redakcji NRK dyrektor ds. komunikacji w HELP Insurance, Dag Are Boerresen.

Wycofanie się sponsora głównego to ogromny cios dla norweskiej kadry, która od dłuższego czasu mierzy się z problemami finansowymi. Co więcej, można podejrzewać, że HELP Insurance nie będzie jedynym sponsorem, który zdecyduje się na zerwanie współpracy z norweskimi skoczkami.

