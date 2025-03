Składem za 10 milionów zamierzają zakpić z rywali. Pokazali, jak chcą to zrobić

ROW Rybnik ma najtańszy zespół w PGE Ekstralidze, ale chce to zrobić

Eksperci już mówią, że jeśli ta drużyna wygra cokolwiek, to będzie to cud. Jednak w nowym systemie rozgrywek wystarczy wygrać jeden mecz, by pozostać w elicie na kolejny sezon. A ROW na prezentacji drużyny na 2025 pokazał, że wie, jak to robić. Na dowód pokazano film. To było nagranie z kuchnią ostatniego finału Metalkas 2 Ekstraligi z opowieścią prezesa Mrozka w tle.