Wielkie wyróżnienie dla Szymona Marciniaka. Poprowadzi hit Ligi Mistrzów

Szymon Marciniak wrócił już do pracy po kilkudniowym urlopie. Najlepszy polski arbiter ma za sobą spotkanie we Wrocławiu, w którym miejscowy Śląsk podzielił się punktami z Pogonią Szczecin. Za kilka dni sędziego czeka o wiele większe wyzwanie. UEFA oficjalnie wytypowała naszego rodaka do poprowadzenia hitu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zdarzyć się w nim może dosłownie wszystko.