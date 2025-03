Nadchodzi wielki moment dla Lewandowskiego. W Hiszpanii zapowiadają, ależ słowa o Polaku

Robert Lewandowski już na dobre zadomowił się w stolicy Katalonii, po tym gdy kilka lat temu przeniósł się z Niemiec do Hiszpanii. Polak we wtorek wraz z kolegami stanie przed szansą awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Całkiem możliwe, że Stadion Olimpijski doświadczony napastnik opuści podwójnie szczęśliwy. A to za sprawą wielkiej szansy, jaka stoi przed nim otworem. O wszystkim w poniedziałek rozpisali się dziennikarze "Sportu". W tle pojawiło się nazwisko legendarnego Ronaldinho.