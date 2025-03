Norwegowie kombinowali ze sprzętem już wcześniej. "Robili różne sztuczki"

Kuisma nie podjął się zaopiniowania, czy Graabak był jedynym Norwegiem w zawodach drużynowych na MŚ w Trondheim, który używał nieregulaminowych wiązań. - Wydawałoby się dziwne, że tylko on miał niewłaściwe wiązania . Ale to mógł być przypadek - powiedział, podkreślając że nie ma współczucia ani dla obozu norweskiego, ani samego zawodnika, bo byli wcześniej ostrzegani.

- Oczywiście to wstyd. Jeśli dochodzi do naruszenia przepisów, powinno to być traktowane w ten sam sposób, bez względu na to, który kraj jest zamieszany - zakończył.