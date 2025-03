Rywalka Świątek nie wahała się ani chwili. Mocna deklaracja ws. wojny

24 lutego 2022 roku doszło do zaostrzenia trwającego od wielu lat konfliktu ukraińsko-rosyjskiego . Tego dnia wojska na rozkaz Władimira Putina wkroczyły na teren kraju naszych wschodnich sąsiadów i rozpoczęły inwazję zbrojną , która trwa do dziś. Podczas wojny śmierć poniosło wielu ukraińskich żołnierzy, ale także bezbronnych cywilów oraz dzieci. Sytuacja w Ukrainie mocno wpłynęła także na tamtejszy sport. Reprezentanci kraju podzielili się wówczas na dwie grupy - jedni zawiesili kariery i ruszyli na front , inni natomiast postanowili kontynuować występy na arenie międzynarodowej, aby szerzyć wiedzę na temat wydarzeń w ich ojczyźnie i zbierać pieniądze, które wsparłyby ukraińskie wojska.

Elina Switolina zalicza się do grupy sportowców, którzy z dumą reprezentują swój kraj na imprezach międzynarodowych i zbierają pieniądze, aby wspierać ukraińskie wojska. W wolnych chwilach tenisistka wraca do ojczyzny, aby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi. Odbywa także treningi wojskowe na froncie , o czym informowała jakiś czas temu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Elina Switolina ws. wojny w Ukrainie: "Poszłabym na front"

"Byłam ostatnio w Charkowie. To tutaj rozpoczęłam swoją karierę zawodową, to miasto wiele dla mnie znaczy. Od czasu do czasu próbuję tam pojechać, żeby odwiedzić przyjaciół, którzy aktualnie borykają się z problemami. (...) Odwiedzam ludzi, żeby dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się na Ukrainie i jaka pomoc jest potrzebna. Tak, jest to niebezpieczne, ponieważ miasto jest codziennie ostrzeliwane. Ale Ukraina jest moją ojczyzną, moim domem. Ufam ludziom wokół mnie. Na Ukrainie każde miasto może w każdej chwili znaleźć się pod ostrzałem" - przyznała w rozmowie z niemieckim "Bildem".