Gwiazdor dostał kredyt zaufania. Chcą im napsuć krwi

Duże zmiany nastąpiły w kadrze Cellfast Wilków. Klub pożegnał się chociażby z Vaclavem Milikiem, ściągając w zamian Jakuba Jamroga, Tobiasza Musielaka i Mathiasa Pollestada. Choć Krosno nie jest w gronie faworytów do awansu (eksperci wskazują głównie na Leszno, Bydgoszcz i Rzeszów), to na papierze ma największe szanse na udział w play-off spośród pozostałych drużyn. Wiele zależeć będzie od Dimitriego Berge. To z nim jako pierwszym przedłużono kontrakt na nowy sezon już w lipcu, mimo że wciąż leczył poważną kontuzję. Wszystko dlatego, że Francuz z roku na rok robi znaczące postępy. To wokół niego Wilki chcą budować zespół na kolejne lata.