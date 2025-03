Iga Świątek do tegorocznego BNP Paribas Open w Indian Wells przystąpiła jako obrończyni tytułu i jedna z faworytek. Polka, która w trwającym sezonie nie wywalczyła jeszcze żadnego tytułu, od początku zmagań na kalifornijskich kortach potwierdza, że świetnie się tu czuje.

"Wiesz, zawsze trudno jest zamknąć taki mecz, gdzie wysoko prowadzisz, ale jestem szczęśliwa, że udało mi się utrzymać intensywność, która pozwoliła mi zamknąć to spotkanie. Kontrolowałam jego przebieg od początku" - wyznała.

Polka zadeklarowała także, że uwielbia wracać do Indian Wells, a podczas pobytu w Kalifornii "ma swoje rutyny". " Czuję się tu jak w domu . Naprawdę uwielbiam tu grać w tenisa i cieszę się każdym dniem spędzonym" - dodała.

Iga Świątek rozwija swoje pasje. Zaliczyła przy tym wpadkę

Wygląda lepiej na zdjęciu niż smakuje. Musiałam po prostu dodać do niej dużo jogurtu. Przyjaciele powiedzieli mi, że zrobiłam ją źle, że powinnam wcześniej zmiksować płatki owsiane, ale tego nie zrobiłam. Prawdopodobnie będę musiała spróbować jeszcze raz

Tenisistka z Raszyna wyznała, że o wiele lepiej poradziła sobie z przygotowaniem makaronu z tuńczykiem w sosie cytrynowym. Wciąż jednak nie gotuje na tyle dobrze, by nazwać to hobby. "Po prostu próbuję różnych rzeczy, bo mam tu dobrą kuchnię. Zazwyczaj jestem zbyt leniwa, żeby to robić, albo nie mam czasu. Po prostu trochę się nudzę" - wyznała.