Johann Andre Forfang zabrał głos po skandalu na MŚ. Tak się tłumaczy

Nie tak fani skoków narciarskich wyobrażali sobie zakończenie tegorocznych mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym . W trakcie sobotniego konkursu indywidualnego mężczyzn na skoczni dużej światło dziennie ujrzał najprawdopodobniej największy skandal w historii tej dyscypliny. Jak się bowiem okazało, organizujący czempionat Norwegowie dopuścili się dopingu technologicznego. Sprawę na skalę światową pomógł nagłośnić Jakub Balcerski ze Sport.pl, który przekazał, że norweska ekipa zdecydowała się na manipulację przy kombinezonach m.in. Mariusa Lindvika oraz Johanna Andre Forfanga. Dodane zostały nieregulaminowe przeszycia oraz doszło do klonowania czipów , co ujawniono dopiero po zakończeniu rywalizacji.

Johann Andre Forfang zabrał głos po skandalu. "Łamiąca serce sytuacja"

"Do całej rodziny skoków narciarskich, kibiców, partnerów i kolegów. Jestem całkowicie zdruzgotany. Te mistrzostwa świata miały być spełnieniem moich marzeń, ale zamiast tego zakończyły się tragicznie. Najważniejsze dla mnie jest to aby podkreślić, że nigdy nie byłem świadomy tego, że mój kombinezon został zmanipulowany. Zawsze mocno ufałem członkom sztabu, którzy ciężko pracowali nad tym, aby nasz sprzęt był konkurencyjny. Tym razem granice zostały przekroczone. Chciałbym zapewnić, że w sobotę po raz pierwszy skakałem w tym kombinezonie. Jako sportowcy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby sprawdzić, czy nasze kombinezony na nas pasują i są odpowiednie. Jednak nie miałem okazji sprawdzić szczegółów, takich jak przeszycia. To łamiąca serce sytuacja nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy kochają ten sport" - przekazał za pośrednictwem Insta Stories Johann Andre Forfang.