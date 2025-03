Lewandowski poza kadrą, a Hiszpanie ogłaszają. Hansi Flick nie ma wyboru

Mecz z Osasuną odwołany. Hiszpanie jednomyślni ws. Lewandowskiego i Szczęsnego

Dziennikarze redakcji "AS" nie mają wątpliwości, że Robert Lewandowski wróci do podstawowego składu na rewanż z ekipą z Lizbony. To samo z resztą tyczy się Pedriego, czy De Jonga, którzy w ostatnim czasie stali się wręcz nieodzowni. FC Barcelona na Estadio da Luz wypracowała sobie jednobramkową zaliczkę, dzięki czemu przed drugim spotkaniem z Benfiką jest na pozycji uprzywilejowanej.