Bartosz Zmarzlik na pierwszym treningu w Lublinie zszokował, zakładając "skórę". Żużlowcy od dawna ich nie noszą, ale polski mistrz, w ramach eksperymentu, chciał sprawdzić, jak będzie się czuł w takim ubraniu. Pojawiły się porównania do skoczków narciarskich , gdzie kombinezony odgrywają wielką rolę. Jednak na ostatnim treningu w Lesznie Zmarzlik uciął temat , zakładając kevlar.

Bartosz Zmarzlik przygotował kolejne niespodzianki dla rywali

Nie znaczy to jednak, że Zmarzlik zakończył poszukiwania nowinek, które pomogą mu w walce o szóste złoto w Grand Prix i czwarty z rzędu tytuł w PGE Ekstralidze. Na poniedziałkowych zajęciach w Lesznie żadnych nowości w motocyklach i silniku mistrza nie było. Było bardzo chłodno, wręcz zimno, a testy w takiej temperaturze nie mają sensu. Zmarzlik poczeka na 10 lub więcej stopni na plusie. Dopiero wtedy wyciągnie z garażu sprzęt, w którym są nowe rozwiązania. Oczywiście wszystkie przygotowane we współpracy z tunerem Ryszardem Kowalskim.

Unia Leszno wyjaśnia, dlaczego wpuściła Bartosza Zmarzlika na tor

Unia wpuściła Zmarzlika z Kuberą, choć w czwartek ma zaplanowany trening z Motorem. Polskiemu duetowi z pewnością to pomoże. W dniu zawodów będą zapewne świetnie spasowani, a co za tym idzie skuteczni. Ktoś powie, że to tylko sparing i wynik nie ma znaczenia, ale jednak opinia publiczna patrzy na takie rzeczy. Wysoka porażka nie byłaby na rękę Unii, a otwierając bramy przed Zmarzlikiem leszczynianie sobie nie pomogli.