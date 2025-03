Szymon Woźniak nie rozgryzł silników Ryszarda Kowalskiego

Woźniakowi też wiedzy nie można odmówić, ale to jednak nie Zmarzlik. Niestety, z reguły, nie trafiał z regulacjami i bardzo często oglądał plecy rywali . Nie wiodło mu się ani w lidze, ani w Grand Prix. Nie pomogło mu nawet zatrudnienie do teamu 4-krotnego mistrza świata Grega Hancocka.

Woźniak zaczął żonglować silnikami. Na pierwszym treningu Polonii Bydgoszcz jednak zaskoczył

Na pierwszym po zimowej przerwie treningu Abramczyk Polonii Bydgoszcz Woźniak jechał jednak na silniku Kowalskiego. - Zasuwał - mówi nam trener Polonii Tomasz Bajerski. - Na jakieś generalne wnioski jednak za wcześnie. To były dopiero pierwsze zajęcia. No i tor nie był jeszcze taki, jakbyśmy sobie życzyli. Na łukach trzeba było jeździć szeroko, bo materiał na środku toru się nie związał.

Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

DJB: “Superliga prędzej czy później powstanie”. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

Wyleciał z Ekstraligi i z Grand Prix

Woźniak po marnym sezonie 2024 został skreślony przez ekstraligową Stal Gorzów i wylądował w pierwszej lidze. Wrócił do swojego pierwszego klubu, do Polonii, żeby się odbudować . O Grand Prix i ściganiu z najlepszymi, przynajmniej na razie, musi zapomnieć. Nie ma go też w reprezentacji Polski, choć rok temu był jej ważnym zawodnikiem.

Trudno powiedzieć, co dalej z karierą Woźniaka. W Polonii liczą, że szybko stanie na nogi i będzie liderem zespołu, że pomoże wrócić Bydgoszczy do Ekstraligi. Kluczem będą jednak sprawy sprzętowe. Jeśli Woźnik skupi się na Kowalskim, jeśli mu zaufa, to może na tym dobrze wyjść. Bo przesiadka na innego tunera ma sens tylko wtedy, gdy postawi się na kogoś konkretnego. Żonglowanie zwykle niczego nie daje. Choćby z tego względu, że żaden mechanik nie przywiązuje się do zawodnika, który ma silniki z kilku źródeł. Taki żużlowiec nie jest traktowany priorytetowo. Tunerzy lubią mieć kogoś na wyłączność. Wtedy oddają mu serce.